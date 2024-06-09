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Моди третий раз подряд принес присягу на посту премьера Индии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Нарендра Моди в воскресенье принес присягу на посту премьер-министра Индии, в третий раз подряд заняв этот пост, сообщает издание The Times of India.

Президент Индии Драупади Мурму вела церемонию, которая состоялась в Раштрапати-Бхаване - резиденции президента в Нью-Дели. На мероприятиях присутствовали тысячи гостей, в том числе руководители Бангладеш, Шри-Ланки, Непала, Мальдив, а также промышленники и звезды Болливуда.

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По данным The Times of India, также присягу принесли члены нового правительства Индии: в частности, в него вошли экс-министр обороны Раджнатх Сингх, бывший глава МВД Амит Шах, экс-министр транспорта Нитин Гандкари и близкий соратник Моди, президент его партии "Бхаратия джаната парти" (БДП) Джагат Пракаш Надда. Однако, уточняет газета, о распределении министерских портфелей пока не объявили.

В пятницу президент Индии предложила Моди сформировать правительство. Как отмечали западные СМИ, впервые с момента прихода Моди к власти ему пришлось формировать правительство в коалиции с другими партиями, а не самостоятельно.

По данным газеты The Guardian, лидеры более мелких партий, входящих вместе с БДП в Национальный демократический альянс, потребовали предоставления их партиям "влиятельных мест в кабинете министров и постов в парламенте".

Так, лидер партии "Тулугу Десам" Чандрабабу Найду, по данным издания, претендует на должность спикера парламента, а также требует предоставить партии пять мест в кабинете министров и особый статус для штата Андхра-Прадеш, которым управляет партия. Особый статус позволил бы получать больше грантов для развития штата, отмечает The Guardian.

Кроме того, партия "Джаната дал", по данным издания, требует, как минимум три места в кабинете министров.

Ранее Моди и кабинет министров официально подали в отставку после оглашения во вторник результатов парламентских выборов в Индии. Президент страны приняла прошения об отставке.

Партия Моди по результатам парламентских выборов завоевала 240 мест в парламенте. Этого недостаточно для большинства, однако Национальный демократический альянс, в который входит возглавляемая Моди партия, получил 292 места, обеспечив большинство в 543-местном парламенте.

Индия Нарендра Моди
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