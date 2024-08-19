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Хуситы вернули ООН офис Управления Верховного комиссара по правам человека в Сане

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы вернули под контроль ООН захваченный ими ранее офис Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Сане, заявил в понедельник представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик.

"Сегодня хуситы вернули нам офис Управления Верховного комиссара по правам человека в Йемене", - объявил Дюжаррик на брифинге.

Он также призвал хуситов освободить задержанных в июне сотрудников ООН и различных неправительственных организаций. "Генеральный секретарь ООН требует немедленно и безоговорочно отпустить их", - сказал Дюжаррик.

В миреВ ООН призвали немедленно отпустить задержанных в Йемене сотрудников организацииЧитать подробнее

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что хуситы, конфисковавшие собственность Организации в йеменской столице, нарушили международные правовые нормы и должны вернуть все изъятое имущество. 3 августа хуситы прибыли в офис УВКПЧ в Сане и заставили сотрудников передать им, в частности, документы, мебель, транспортные средства и ключи от офиса.

Этим летом сообщалось, что хуситы задержали несколько человек, работающих на учреждения ООН. Позже мятежники заявили, что они взяли под стражу членов "американо-израильской шпионской сети", связанной с ЦРУ, которая занималась шпионажем в стране на протяжении многих лет.

Хуситы в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.

ООН УВКПЧ Йемен Сана хуситы
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