Глава МИД Армении заявил об историческом шансе подписать соглашение о мире с Азербайджаном

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил об "историческом шансе" подписания соглашения о мире с Азербайджаном, которое может установить долгосрочный мир в регионе.

Он сделал это заявление на заключительном заседании Стратегического диалога между Арменией и США, в котором также участвует заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Есть реальная возможность, исторический шанс завершить проект соглашения о мире, подписание которого может открыть новую дверь для долгосрочного мира в регионе. Армения также заинтересована в разблокировании всех региональных коммуникаций", - сказал Мирзоян и добавил, что расширенное партнерство Армении и США "имеет большой потенциал содействовать установлению стабильного мира на Южном Кавказе".

"Армения привержена урегулированию отношений с Азербайджаном и проведению делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года", - отметил министр.

По его словам, Ереван и Вашингтон обсуждают "широкий спектр конкретных шагов и программ", направленных на диверсификацию в сферах экономики и энергетики, обсуждается сотрудничество в оборонной сфере.

"Есть дополнительные механизмы для содействия диверсификации экономики Армении, и мы обсудим, как лучшим образом это использовать. Диверсификация энергетики также является частью нашей повестки, мы обсудим проделанную работу и обсудим перспективы сотрудничества в сфере ядерной и восстанавливаемой энергетики. Мы также заинтересованы в сотрудничестве в реформировании в оборонной сфере", - сказал Мирзоян.

Глава МИД Армении также заявил: "Учитывая растущий характер и динамику армяно-американских отношений, надеемся, что повысим наш стратегический диалог до уровня новой комиссии стратегического партнерства".