Казахстан с октября запустит визовые программы "цифровых кочевников"

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым уделить особое внимание привлечению в страну ведущих иностранных IT-специалистов - "цифровых кочевников" со всего мира, сообщила пресс-служба главы государства в четверг.

По информации пресс-службы, в четверг Токаев провел совещание по развитию туризма в Казахстане.

"Правительству поручено запустить в октябре текущего года специальные программы Digital Nomad Visa и Digital Nomad Residency", - говорится в сообщении, распространенном по итогам совещания..