Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Казахстан с октября запустит визовые программы "цифровых кочевников"

Казахстан с октября запустит визовые программы "цифровых кочевников"
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым уделить особое внимание привлечению в страну ведущих иностранных IT-специалистов - "цифровых кочевников" со всего мира, сообщила пресс-служба главы государства в четверг.

По информации пресс-службы, в четверг Токаев провел совещание по развитию туризма в Казахстане.

"Правительству поручено запустить в октябре текущего года специальные программы Digital Nomad Visa и Digital Nomad Residency", - говорится в сообщении, распространенном по итогам совещания..

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США и ЕС собрались не размораживать активы РФ, пока Киев не получит компенсацию

Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, НРД и НКЦ

Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, НРД и НКЦ

Число беженцев в мире в конце 2023 года превысило 117 млн человек

G7 согласовала параметры кредитов, которые обеспечат Киеву с помощью активов РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 13 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });