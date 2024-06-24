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ЕС ввел санкции в отношении белорусского холдинга "БелОМО"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции в отношении холдинга "Белорусское оптико-механическое объединение" (БелОМО) и его генерального директора Александра Мороза.

Ограничительные меры в отношении белорусского холдинга и его гендиректора введены в рамках опубликованного Официальным журналом ЕС в понедельник российского санкционного списка.

В мотивационной части документа отмечается, что холдинг "БелОМО" работает в оборонном секторе Белоруссии и сотрудничает с Россией. "ОАО "Белорусское оптико-механическое объединение" несет ответственность за поддержку материально или финансово действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в документе.

В постановлении также указаны входящие в холдинг "БелОМО" предприятия, которые сотрудничают с оборонным сектором России: ОАО "Минский механический завод имени С.И. Вавилова", ОАО "Зенит-БелОМО", АО "НТЦ "ЛЭМТ" БелОМО".

Кроме того, в санкционный список включены ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" (БРСМ) и его первый секретарь Александр Лукьянов.

Совет Евросоюза в понедельник утвердил 14-й пакет антироссийских санкций, который предусматривает введение ограничительных мер в отношении 69 человек и 47 организаций.

США в декабре 2023 года ввели санкции против ОАО "ММЗ имени С. И. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", ОАО "Зенит-БелОМО" и НТЦ "ЛЭМТ" БелОМО, а также их руководителей.

ЕС Украина БелОМО Белоруссия
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