Новый командующий ВС Боливии призвал предшественника прекратить попытку госпереворота

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Новый командующий вооруженных сил Боливии Хосе Санчес Веласкес призвал предшественника Хуана Хосе Суньигу, потребовавшего смены правительства, не применять силу.

"Генерал Суньига был хорошим командиром. Призываю его не проливать кровь наших солдат (пытаясь захватить власть - ИФ)", - приводят его слова латиноамериканские СМИ.

Также новый командующий армией приказал военным, участвующим в попытке переворота, вернуться в казармы.

Ранее президент Боливии Луис Арсе отправил в отставку Суньигу, который потребовал смены правительства, "поскольку так дальше в нашем государстве продолжаться не может".

"Мы демонстрируем наше недовольство, это наш долг. Вооруженные силы должны вернуть эту страну, она не должна становиться еще бедной, хватит унижать армию", - заявил Суньига.