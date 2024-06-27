КНДР заявила об успешном испытании ракеты с отделяющейся маневрирующей боевой частью

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - КНДР в среду успешно провела испытание ракеты с отделяющейся маневрирующей боевой частью, передает радиостанция "Голос Кореи".

"26 июня Главное управление ракетостроения КНДР успешно провело испытание по отделению отдельных маневрирующих боевых частей и управлению их наведением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытание имеет "большое значение в повышении технологии ракетостроения".

В среду рано утром южнокорейские и японские СМИ сообщали о пуске Пхеньяном ракеты в сторону Японского моря. При этом, в Южной Корее сочли, что пуск оказался неудачным.

По данным собеседника агентства "Ренхап", КНДР провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, однако "испытание, как полагают, окончилось неудачей, когда ракета пролетела всего 250 км".

США осудили пуск северокорейской баллистической ракеты, отметив, что это является нарушением резолюций Совета безопасности ООН.