Вынесение приговора Трампу по делу о фальсификации документов перенесли на сентябрь

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Судья Хуан Мерчан, который председательствовал на процессе в отношении экс-президента США Дональда Трампа по фактам фальсификации документов, во вторник объявил о решении перенести дату вынесения приговора на сентябрь, сообщает CBS News.

По данным телеканала, судья обосновал решение о переносе срока необходимостью рассмотрения апелляции, основанной на решении Верховного суда США о президентской неприкосновенности.

"В кратком ответе Хуан Мерчан сообщил о новой дате вынесения приговора - 18 сентября, если это тогда еще потребуется", - передает CBS News.

Ранее вынесение приговора по обвинениям в отношении Трампа планировалось на 11 июля, однако Верховный суд США постановил, что бывшие президенты пользуются значительным иммунитетом.

30 мая суд присяжных единогласно признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, касающимся фальсификации документов. Теперь суду предстоит определить наказание для бывшего президента США.

Это первый в истории Соединенных Штатов случай, когда бывший глава государства предстал перед судом по уголовному делу.

В рамках этого разбирательства, которое в СМИ часто называют "делом Сторми Дэниелс", Трампу вменяют фальсификацию документов. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

В апреле 2023 года прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу в рамках "дела Сторми Дэниелс" обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Против Трампа выдвинули обвинения еще по трем делам. Речь идет о штурме демонстрантами Капитолия, незаконном хранении секретных документов, а также о предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом бывшего главы государства.

Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел. Политик и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.

Ранее в этом году Трамп на праймериз де-факто обеспечил себе выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев. Президентские выборы состоятся в ноябре 2024 года.