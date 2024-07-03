Что произошло за день: среда, 3 июля

Приостановка участия в ПА ОБСЕ, авария с российскими туристами и жара в Москве

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дума и Совфед заявили о приостановке участия парламентариев РФ в работе ПА ОБСЕ. Также парламентарии считают обоснованным и закономерным приостановить выплату взносов России в бюджет ПА ОБСЕ.

- Автобус с российскими туристами попал в аварию в Анталье. Пострадали 16 российских туристов и четверо белорусских. Семеро россиян остаются в больницах Антальи. Водитель автобуса скончался в больнице от полученных травм.

- В Москве второй день подряд побит температурный рекорд. Воздух прогрелся до 32,5 градуса. Температура воды в Москве-реке приблизилась к значениям Черного моря и достигла 24-25 градусов. Синоптики предупреждают, что в пятницу ожидается понижение температуры на 10 градусов, но с понедельника снова придет жаркая погода.

- ФАС выдала предупреждение операторам связи за взимание дополнительной платы в Крыму. По данным службы, действия МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" ущемляют интересы абонентов.

- Муфтият Дагестана временно запретил ношение никаба в республике. Между тем муфтият Северного Кавказа выступил за полный запрет никаба в стране.

- Минкультуры РФ поддержало идею введения дресс-кода для артистов. Об этом заявила депутат Госдумы Ирина Филатова со ссылкой на ответ на соответствующий запрос министра культуры РФ Ольги Любимовой.

- Индекс PMI сферы услуг РФ в июне упал до 47,6 пункта. Темпы падения активности в секторе стали самыми резкими с декабря 2022 года.

- Суд в Москве арестовал тренера сборной России по вольной борьбе. По данным следствия, Алишери Исматзода переводил деньги лицам, связанным с терроризмом.