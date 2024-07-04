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Боснийские сербы наравне с собственной официально приняли символику Сербии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Национальной скупщины Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) одобрили внесение изменений в закон о символике - отныне государственный гимн Сербии "Боже правде" и герб Сербии - двуглавый орел Неманичей признаны гимном и гербом всех сербов, передает в четверг телеканал РТРС.

Отныне государственную символику Сербии можно будет использовать в Республике Сербской наравне с символами боснийских сербов.

Инструментальную версию "Боже правде" в Республике Сербской использовали как гимн до июля 2008 года. Тогда конституционный суд Боснии и Герцеговины объявил его не соответствующим конституции страны, и с тех пор до настоящего времени гимном боснийских сербов была песня "Моя республика".

Ранее на этой неделе Национальная скупщина Республики Сербской приняла декларацию о защите национальных и политических прав сербов.

В начале июня в Белграде состоялся Всесербский собор, в котором приняли участие представители высшего руководства Сербии и Республики Сербской. По его итогам приняли декларацию о единстве сербского народа, о едином языке и единой истории.

Власти Республики Сербской и Сербии объявили о выводе отношений на более высокий уровень после того, как на Генеральной Ассамблее ООН была принята резолюция об учреждении Международного дня размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице. Эту резолюцию, которую и Белград, и руководство боснийских сербов, сочли глубоко антисербской, поддержали 84 страны, против высказались 19, в том числе и Россия, 68 стран воздержались. Несмотря на то, что количество стран, выступивших против или воздержавшихся, перевесило число проголосовавших "за", резолюцию приняли.

Еще до принятия этой резолюции президент Республики Сербской Милорад Додик предупреждал о негативных последствиях этого шага. В частности, он заявлял, что руководство боснийских сербов представит на рассмотрение центральных органов власти в Сараево соглашения о размежевании Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины (известной также как Мусульмано-Хорватская Федерация).

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.

Босния и Герцеговина Белград Милорад Додик Республика Сербская Сербия
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