Многие американские конгрессмены хотят, чтобы Байден отказался от президентской гонки

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Все большее число американских законодателей-демократов проявляют беспокойство по поводу возможности президента Джо Байдена переизбраться на пост главы государства, пишет Politico.

"Внутри Капитолия демократы, которые опасаются, что Байден не сможет победить, составляют большинство, и все большее число из них готовы заявить об этом публично", - говорится в публикации.

Издание приводит слова члена Палаты представителей демократа Эммануэля Кливера, который заявил: "Они нервничают из-за предстоящих выборов. Если кто-то говорит вам, что это не так, он лжет".

Газета отмечает, что существуют серьезные опасения, что Байден может так сильно ослабить позиции других возможных кандидатов, и им не только не удастся вернуть себе большинство в Палате представителей, но и потерять большинство в Сенате.

В то же время, "никто не скажет вслух, что высшие должностные лица в руководстве палаты представителей хотят, чтобы Байден отказался от своей кандидатуры", пишет Politico.

В публикации говорится, что, по мнению законодателей, тем не менее, "два человека, которые могли бы положить конец выкручиванию рук, - это лидер меньшинства Хаким Джеффрис и бывший спикер Нэнси Пелоси - явно предпочли этого не делать".

По словам источников, в частных беседах с некоторыми коллегами-демократами Пелоси высказывалась, желая, чтобы Байден отошел в сторону. Команда Джеффриса "рекомендовала законодателям, если они планируют выступить, делать это как можно скорее".

В то же время, как пишет Associated Press (AP), Байден в пятницу "решительно бросил вызов растущему числу критиков в своей собственной партии, которые призывают его выйти из предвыборной гонки".

"Измученный президент, на которого более двух недель оказывалось давление с требованиями отойти от гонки", заявил избирателям на митинге в Детройте (штат Мичиган), что он "никуда не денется".

"Вы выдвинули меня кандидатом, и никто другой - ни пресса, ни эксперты, ни инсайдеры, ни доноры. Вы, избиратели. Вы приняли решение. Никто другой. И я никуда не собираюсь уходить", - сказал президент.

"Эта демонстрация силы Байденом на митинге была частью неустанного стремления его команды убедить раздраженных законодателей, нервничающих доноров и скептически настроенный электорат в том, что в возрасте 81 года он все еще способен быть президентом", - подчеркивает АР.

Тем не менее, отмечает агентство, на сегодняшний день открыто призвали президента прекратить избирательную кампанию 19 демократов в палате представителей и один сенатор.