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ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 14:21

Володин назвал среди возможных причин покушения на Трампа его позицию по Украине

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал позицию Дональда Трампа в украинском вопросе и кризис политической системы США возможными причинами покушения на него.

"Кто и что стоит за покушением на Трампа. Версии: 1. Кризис американской политической системы", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, "на протяжении длительного времени США планомерно создавали предпосылки для усугубления политической и экономической ситуации в стране".

Второй причиной Володин назвал "серьезный раскол внутри общества", "противостояние среди политиков, бизнеса и граждан достигло небывалых масштабов".

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Кроме того, развитию ситуации, приведшей к покушению, могла послужить "концентрация действующей власти США на вмешательстве в дела суверенных государств", добавил он.

"Позиция Трампа в украинском вопросе могла стать причиной акта агрессии. До конца исключать этого на данном этапе нельзя. Трамп - один из немногих западных политиков, кто открыто говорил о необходимости прекращения спонсирования военных действий. В подтверждение этой версии - недавнее нападение на премьер-министра Словакии Фицо. Ранее он заявлял, что Запад использует Украину в геополитических целях в борьбе с Россией. Сценарии происшествий схожи", - написал председатель Госдумы.

Володин делает вывод, что "своей многолетней политикой США добились того, что находятся буквально на грани гражданской войны", что подтверждают и социологические опросы.

Он также считает неприемлемым, что политические оппоненты в США и в Европе используют взволнованное и расколотое общество в своих корыстных интересах. Володин считает необходимым кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона и Брюсселя.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что покушение на Трампа свидетельствует о начале кризиса политической системы Соединенных Штатов.

"К покушению на Трампа привела та атмосфера ненависти, нетерпимости к другому мнению, уверенность в собственной исключительности, все то, что "демпартия" уверенно культивировала со времен (экс-президента США Барака) Обамы. Кризис политической системы США только начинается", - написал он в своем телеграм-канале.

Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба информировала, что стрелок ликвидирован. По сообщению The Washington Post, которая ссылается на источники, убить Трампа пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс, мотивы его действий пока не установлены.

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

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Хроника Покушение на Трампа
США Дональд Трамп Госдума РФ Вячеслав Володин Совет Федерации РФ Андрей Клишас
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