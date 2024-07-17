КНР временно прекращает консультации с США по вопросу контроля над вооружениями

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Американская сторона подрывает доверие в отношениях США и КНР, что вынуждает Пекин приостановить консультации по вопросам, связанным с контролем над вооружениями, сообщили в среду в МИД Китая.

"США игнорируют решительное несогласие со стороны Китая, продолжая продажи оружия Тайваню и участие в деструктивных действиях, которые всерьез вредят основным интересам Китая и подрывают взаимное политическое доверие", - сказал представитель МИД КНР Линь Цзянь, слова которого приводит издание The Global Times.

По его словам, из-за действий Вашингтона, которые "значительно вредят политической атмосфере, необходимой для продолжения консультаций по вопросу контроля над вооружениями, Китай решил приостановить обсуждения с США о возможности проведения нового раунда консультаций".

Он отметил, что "Китая хочет поддерживать коммуникацию с США по вопросу международного контроля над вооружениями". Однако, как указал Линь Цзянь, такое взаимодействие должно быть основано на "взаимном уважении, мирном сосуществовании и сотрудничестве для взаимной выгоды".

"США должны уважать основные интересы Китая и создавать необходимые условия для диалога и обмена между двумя сторонами", - подчеркнул Линь Цзянь.