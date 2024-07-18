Европарламент проголосует по кандидатуре фон дер Ляйен на пост главы ЕК на второй срок

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Европарламента (ЕП) заслушают в четверг на пленарной сессии в Страсбурге программу Урсулы фон дер Ляйен в качестве будущего председателя Еврокомиссии (ЕК) и затем проголосуют по ее кандидатуре, выдвинутой на второй пятилетний срок.

После обсуждения кандидата депутаты должны будут избрать главу ЕК тайным голосованием большинством голосов, то есть при Европарламенте из 720 членов претенденту на пост председателя Еврокомиссии необходимо набрать 361 или более голосов.

Если кандидат не получит необходимого большинства, Европейскому совету будет предложено в течение одного месяца выдвинуть другого кандидата для избрания по такой же процедуре.

Фон дер Ляйен руководит Еврокомиссией действующего мандата с 2019 года. На выборах в Европарламент 6-9 июня она возглавляла список правоцентристской Европейской народной партии, набравшей наибольшее число голосов.

Заседавший в Брюсселе 27-28 июня Европейский совет предложил кандидатуру фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен родилась в 1958 году в Брюсселе, где ее отец работал в Европейской комиссии. Врач по образованию, доктор медицины, мать семерых детей, она выстроила насыщенную политическую карьеру.

Будущая глава ЕК избиралась в парламент Нижней Саксонии, в бундестаг. В ее послужном списке - должности федеральных министра по делам семьи и министра труда. В 2013-2019 гг. она была первой в Германии женщиной - министром обороны.

В 2019 году фон дер Ляйен стала первой женщиной, возглавившей Европейскую комиссию.