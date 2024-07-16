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Фон дер Ляйен допускает переизбрание председателем ЕК только с первой попытки

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не будет предпринимать повторную попытку переизбраться, если Европарламент при первом голосовании на этой неделе не одобрит ее кандидатуру, пишет The Financial Times со ссылкой на источники, близкие к политику.

Они говорят, что если при голосовании в четверг 18 июля кандидатуру фон дер Ляйен не утвердят, то Европейской народной партии (ЕНП), имеющей больше всех мест в Европарламенте, "придется отменить все свои летние планы и попытаться найти запасной вариант".

Если Европарламент проголосует против кандидатуры фон дер Ляйен, то это будет первый случай в его истории, когда выдвинутый кандидат на пост главы Еврокомиссии не будет одобрен. При этом фон дер Ляйен не без труда победила, когда выдвигалась на первый срок, напоминает FT.

Лидеры стран ЕС выдвинули фон дер Ляйен кандидатом в председатели Еврокомиссии на второй срок. Председателя ЕК могут утвердить голосованием Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге 16-19 июля.

Европарламент Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия
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