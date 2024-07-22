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Симптомы COVID-19 у Байдена почти полностью прошли

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, ранее заразившийся коронавирусом COVID-19, почти полностью избавился от симптомов заболевания и продолжает выполнять свою работу, сообщается на сайте Белого дома в понедельник.

"Президент Байден принял десятую дозу препарата PAXLOVID этим утром. Симптомы заболевания у него почти полностью прошли", - говорится в заявлении личного врача главы государства доктора Кевина О'Коннора.

Отмечается, что все его основные показатели в норме и легкие Байдена - в порядке.

Ранее в этом месяце у американского лидера выявили COVID-19. В связи с этим он ушел на изоляцию в своем доме в штате Делавэр, где продолжает работать. В воскресенье он объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности до конца нынешнего срока.

COVID-19 Джо Байден США
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