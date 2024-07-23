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Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19

Президент США впервые появился на публике после заявления о выходе из предвыборной гонки

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус COVID-19, у него больше не наблюдаются симптомы заболевания, сообщил во вторник личный врач президента Кевин О'Коннор.

"Экспресс-тест BINAX на антиген показал отрицательный результат. За Байденом продолжат наблюдать на случай рецидива болезни", - говорится в заявлении О'Коннора.

Отмечается, что у президента за все время заболевания у него ни разу не поднималась температура.

Байден во вторник впервые появился на публике. На трансляции телеканала Fox News можно наблюдать, как он выходит из автомобиля и направляется в сторону самолета, на котором позже вылетел в Вашингтон.

Журналисты спросили Байдена, как он себя чувствует, на что президент ответил "хорошо" и показал им большой палец.

Ранее в этом месяце у Байдена выявили COVID-19. В связи с этим он ушел на изоляцию в своем доме в штате Делавэр. В воскресенье он объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности до конца нынешнего срока.

COVID-19 Джо Байден США коронавирус
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