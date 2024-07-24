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Трамп полон решимости встретиться с Нетаньяху на фоне войны в секторе Газа

Трамп полон решимости встретиться с Нетаньяху на фоне войны в секторе Газа
Фото: Mark Wilson/Getty Images)

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ни в коем случае не откажется от встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в условиях продолжающейся войны в секторе Газа.

"Довольно удивительно, что вице-президент Камала Харрис отказалась встретиться с ними (делегацией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - ИФ), и они спросили, могут ли они встретиться со мной, и я сказал: "Конечно"", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

"Вы должны встретиться с обеими сторонами. Вы должны все уладить. Вы должны довести это до конца. Вы должны покончить с этим", - отметил он.

По его мнению, слабость администрации президента США Джо Байдена привела к нападению на Израиль 7 октября. "Если бы я был президентом, 7 октября никогда бы не случилось", - отметил Трамп.

Он также выразил недоумение, почему американцы, поддерживающие Израиль, будут голосовать за демократов. "На самом деле это удивительно, что любой еврей или любой человек, который верит в Израиль и любит его, может даже подумать о том, чтобы проголосовать за демократа", - считает экс-президент США.

В то же время Трамп опубликовал в своей соцсети Truth предполагаемое письмо председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. Оно датировано следующим днем после покушения на Трампа 14 июля.

"Актам насилия не должно быть места в мире закона и порядка", - говорится в нем.

Трамп написал в своем посте, что с нетерпением ждет встречи на этой неделе с Нетаньяху и "достижения мира на Ближнем Востоке".

Ранее Трамп заявил, что встретится на этой неделе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде.

Как сообщали американским СМИ, Нетаньяху в четверг также встретится с президентом США Джо Байденом. Вице-президент Камала Харрис, по данным журналистов, не будет присутствовать на выступлении Нетаньяху перед Конгрессом США в среду, но проведет отдельную двустороннюю встречу с израильским премьером на этой неделе в Белом доме.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США Дональд Трамп Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа
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