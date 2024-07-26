В Израиле выразили недовольство заявлениями Харрис о ситуации в секторе Газа

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В руководстве Израиля полагают, что недавние заявления вице-президента США Камалы Харрис о ситуации в секторе Газа могут оказать негативное влияние на ход переговоров с движением ХАМАС по освобождению заложников и перемирию, заявил на брифинге неназванный высокопоставленный израильский чиновник. Его цитирует The Times of Israel.

Харрис заявила, что в Газе продолжается гуманитарный кризис и призвала закончить боевые действия.

"Хотелось бы надеяться, что ХАМАС не интерпретируют комментарии Харрис, как расхождение между США и Израилем, это затруднило бы заключение сделки", - прокомментировал израильский чиновник.

По его словам, слова Харрис вредят переговорам и побудят ХАМАС занять более жесткую позицию. "Я надеюсь, ее слова не приведут к откату на переговорах, потому что мы добились столько успехов", - сказал он.

Он уточнил, что Израиль и США последовательно решают вопросы, вызывающие разногласия, "поэтому пресс-конференция Харрис оказалась столь проблематичной". По его словам, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече 25 июля с американским президентом Джо Байденом отметил важность того, чтобы у Израиля и США не было различий в позициях: это позволит и увеличить шансы на заключение сделки с ХАМАС, и снизить шансы перерастания конфликта в региональную войну.

Ранее Харрис после встречи с Нетаньяху в равной степени попыталась выразить свою позицию в поддержку права Израиля на существование и самооборону, а также свою "серьезную озабоченность" масштабами страданий палестинского гражданского населения. Так, она назвала происходящее в Газе в последние девять месяцев "разрушительным". "Мы не можем смотреть сквозь пальцы на эти трагедии. Мы не можем позволить себе оставаться равнодушными к страданиям, и я не буду молчать", - добавила она.

Вице-президент также поддержала реализацию принципа "двух государств для двух народов".

Израильский чиновник также заверил журналистов, что США более не рассматривают вариант с санкциями против главы Минфина Израиля Бецалеля Смотрича и министра, курирующего израильскую нацбезопасность, Итамара Бен Гвира из-за ситуации на Западном берегу реки Иордан. Вместе с тем советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на встрече с Нетаньяху заявил, что администрация продолжит вводить санкции против лиц, дестабилизирующих ситуацию.

Чиновник объяснил, что давление общественности на Нетаньяху по теме сделки с ХАМАС тоже вредит переговорному процессу. Он опроверг данные, что премьер выдвинул дополнительные условия для заключения соглашения. Он добавил, что Нетаньяху планировал отправить израильских переговорщиков в Доху в пятницу, но этому помешали логистические причины и обстоятельства, неподконтрольные израильским властям.