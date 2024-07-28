Дамаск обвинил Израиль в обстреле населенного пункта на Голанских высотах

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - МИД Сирии возложил на израильтян ответственность за инцидент в населенном пункте Мадждаль-Шамс, находящемся на контролируемых Израилем Голанских высотах.

"Израильские оккупанты накануне совершили жестокое преступление в населенном пункте Мадждаль-Шамс на сирийских Голанских высотах, оккупированных с 1967 года. Затем они обвинили в произошедшем ливанское национальное сопротивление "Хезболла", - говорится в коммюнике, опубликованном в воскресенье сирийским внешнеполитическим ведомством в ответ на ракетный обстрел упомянутого населенного пункта, жертвами которого стали 12 человек, в том числе дети.

В коммюнике отмечается, что Израиль, вероятно, обвинил в совершении этого удара "Хезболлу" в попытке усилить напряженность и создать предлог для расширения агрессивных действий на другие страны региона.

Между тем, сотрудник израильской спасательной службы на условиях анонимности сообщил телеканалу "Аль-Араби", что по свидетельствам очевидцев, ракету, разорвавшуюся на футбольном поле Мадждаль-Шамса, выпустила израильская противоракетная система "Железный купол".

Как ливанское движение "Хезболла", так и высокопоставленные представители ливанских властей ранее заявили о непричастности к обстрелу Мадждаль-Шамса.