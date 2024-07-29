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Во Франции восстановили движение поездов после крупного сбоя

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Движение железнодорожного транспорта во Франции в понедельник осуществляется по графику, заявил покидающий свой пост министр транспорта страны Патрис Вергриет.

"Я могу вам подтвердить, что сегодня утром все поезда выполняют свои маршруты", - сказал Вергриет в эфире радиостанции RTL.

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Он отметил, что на восточном направлении нормализовать движение удалось с субботы, на линии Атлантика - в воскресенье.

"На северном направлении, где вчера осуществлялось движение трех из четырех поездов, сегодня все функционирует в нормальном графике", - добавил он.

По его словам, проблемы с железнодорожным транспортом во Франции на выходных затронули 800 тыс. человек, однако 700 тыс. из них в итоге все же смогли осуществить свои поездки.

В пятницу Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось "массированной атаке с целью парализовать сеть" скоростных поездов. В день открытия парижских Олимпийских игр и в пик отъездов французов в отпуска "констатированы три пожара близ путей на скоростных линиях направлений Атлантики, Севера и Востока".

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Франция
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