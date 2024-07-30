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Итальянские летчики приступили к охране воздушного пространства стран Балтии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Охранявших четыре месяца воздушное пространство стран Балтии испанских и португальских военных сменили итальянцы, сообщило Минобороны Литвы.

"Они будут патрулировать территорию на четырех истребителях Eurofighter Typhoon с авиабазы ВВС Литвы в Шяуляе", - говорится в пресс-релизе.

Летчики ВВС Италии уже в девятый раз участвуют в натовской миссии воздушной полиции в странах Балтии, в том числе в шестой раз - в Литве.

Нынешний итальянский контингент насчитывает около 200 человек, включая пилотов, техников, медицинский персонал, группы поддержки, связистов и других специалистов.

В испанской миссии участвовали восемь самолетов F-18, в португальской - четыре истребителя F-16 Fighting Falcon, было задействовано около 300 военнослужащих.

Eurofighter F-16 Минобороны Италия Балтия Литва
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