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Хуситы намерены ответить на убийство главы ХАМАС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут сотрудничать с ближневосточными военизированными формированиями, чтобы отомстить за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, заявил в среду лидер группировки "Ансар-Аллах" Абдула Малик аль-Хути.

"Мы приложим все усилия в сотрудничестве с нашими братьями по сопротивлению, чтобы отомстить за мученика Ханию, и всех других мучеников, и за обиды, нанесенные палестинскому народу", - подчеркнул аль-Хути, его слова приводит агентство ЭФЭ.

По мнению лидера хуситов, ответственность за убийство Хании лежит на Израиле, который "стремится вывести войну на более масштабный уровень". Кроме того, аль-Хути осудил удар по Бейруту, в результате которого погиб командир "Хезболлы" Фуад Шукр.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит рано утром в среду в Тегеране. В движении возложили ответственность за нападение на Израиль и США. Израиль пока не взял на себя ответственность за убийство.

Ранее израильские власти пообещали предпринять ответные действия на обстрел 27 июля населенного пункта Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. Ракетный удар привел к гибели 12 детей. Израиль обвинил в обстреле "Хезболлу".

Накануне Армия обороны Израиля сообщила об ударе по находившемуся в Бейруте Шукру, который, по информации израильских военных, причастен к обстрелу Мадждаль-Шамса. Позднее ЦАХАЛ подтвердил, что в результате удара Шукр был убит.

Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
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