Нетаньяху предупредил о "сложных днях" для Израиля

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Израилю после его недавних ударов по противникам в регионе предстоит непростое время, однако власти готовы к трудностям, заявил в среду премьер страны Биньямин Нетаньяху.

"Нетаньяху предупредил, что впереди ожидают сложные дни. Он сказал: "С момента удара по Бейруту угрозы звучат отовсюду", - информирует The Times of Israel.

В ходе выступления из правительственного комплекса "Кирия" в Тель-Авиве Нетаньяху также заявил о готовности властей к любому сценарию дальнейшего развития событий.

После заседания кабинета безопасности премьер также сказал, что Израиль нанес удары по трем основным проиранским силам в регионе - группировке ХАМАС, движению "Хезболла" и йеменским мятежникам-хуситам. Премьер упомянул удар по главе военного крыла ХАМАС Мухаммаду Дейфу, налет на порт Ходейда в Йемене и атаку накануне по командиру "Хезболлы" Фуаду Шукру в Бейруте. Однако, уточняет The Times of Israel, Нетаньяху не говорил о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания.

Он заявил, что победа в нынешнем конфликте потребует времени и стойкости от израильских граждан. Нетаньяху отметил, что на него давили, в стране и за рубежом, с целью завершить боевые действия. "Я не поддался таким голосам тогда, и не поддамся на них сейчас" - заверил Нетаньяху, подчеркнув, что без военной операции не удалось бы создать условия, приближающие Израиль к возвращению заложников и к выполнению поставленных руководством военных целей.

Накануне ЦАХАЛ сообщила об ударе по Шукру, который, по информации израильских военных, причастен к обстрелу 27 июля поселка Мадждаль-Шамса на контролируемых Израилем Голанских высотах, в результате чего погибли 12 детей. В среду стала поступать информация о том, что в "Хезболле" подтвердили гибель командира.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит рано утром в среду в Тегеране. В ХАМАС возложили ответственность за это на Израиль.

Со своей стороны неназванный представитель израильских властей заявил порталу Ynet, что Израиль готовит мощный ответ на тот случай, если "Хезболла" попробует провести атаку в отместку за гибель Шукра. В свой черед командующий израильских ВВС Томер Бар тоже сказал, что вверенный ему род сил готов действовать при любых обстоятельствах, может "за минуты подготовить десятки самолетов, с пилотами или управляемых дистанционно, к действиям при любом сценарии, в любом месте".

Между тем зампред ХАМАС в секторе Газа Халил аль-Хайя заявил в Тегеране, что группировка не прекратит операции после гибели Хании, и что у ее руководства есть "четкая стратегия". "Хания не находился на секретном объекте, а совершал официальный визит. Его убийство - это не успех израильской разведки", - сказал аль-Хайя. По его словам, ХАМАС и Иран не добиваются региональной войны, но "некоторые преступления требуют наказания". В свою очередь в иракской военизированной группировке "Катаиб Хезболла" подчеркнули, что гибель Хании в Тегеране "уничтожила все правила ведения боевых действий".

Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви во время посещения вместе с высокопоставленными командирами зоны учений на севере Израиля, заявил, что израильские военные более не потерпят присутствия "Хезболлы" на границе. Он пояснил, что задача ЦАХАЛ не состоит в возвращении к региональной ситуации, которая была на момент 6 октября 2023 года - накануне нападения ХАМАС на Израиль.

Также в среду стало известно, что американская авиакомпания Delta Air Lines и британская British Airways отменили полеты в Израиль до 2 августа, американская United Airlines - до 6 августа. По данным The Times of Israel, в результате в США застряли десятки тысяч израильтян. Одновременно с тем в Госдепартаменте США призвали американцев не ездить в Ливан.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 39 445, раненых - 91 073. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.