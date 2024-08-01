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Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, возможен обстрел из Ливана

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сигнал воздушной опасности включили в четверг на севере Израиля в ряде населенных пунктов вблизи границы с Ливаном, сообщает The Times of Israel.

Речь может идти об обстреле с территории Ливана, проводимого бойцами движения "Хезболла". Издание уточняет, что, если информация о ракетных ударах подтвердится, это станет первой атакой со стороны "Хезболлы" за более чем за 48 часов с момента убийства в Бейруте командира движения Фуада Шукра.

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В минувший вторник армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе, целью которого был Шукр, причастный, по информации израильских военных, к обстрелу 27 июля поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Позднее в ЦАХАЛ и "Хезболле" подтвердили, что в результате удара Шукр был убит.

В четверг лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что гибель Шукра и убийство в Тегеране главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании означают новый этап конфликта с Израилем на многих фронтах.

Израиль Ливан обстрел
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