Fox News сообщил, что осужденный в РФ Гершкович может вскоре вернуться в США

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американский журналист издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, осужденный в РФ за шпионаж, может в ближайшие дни вернуться в США, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

"Планируется, что Гершкович вернется в США завтра (в четверг или пятницу по московскому времени - ИФ)", - заявил ведущий Fox News Трейс Галлахер в эфире выпуска новостей, датированного 31 июля по американскому времени.

Он отметил, что, по данным телеканала, это произойдет в рамках обмена заключенными.

Накануне некоторые западные СМИ писали о возможном обмене заключенных между Россией и другими странами, в том числе США. Однако официального подтверждения этой информации с какой-либо стороны не поступало.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Гершкович был приговорен 19 июля этого года Свердловским областным судом к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.

В последние дни в СМИ появилась информация об убытии из российских колоний ряда осужденных, ранее упоминавшихся в контексте возможного обмена заключенных.