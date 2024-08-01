Поиск

Fox News сообщил, что осужденный в РФ Гершкович может вскоре вернуться в США

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американский журналист издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, осужденный в РФ за шпионаж, может в ближайшие дни вернуться в США, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

"Планируется, что Гершкович вернется в США завтра (в четверг или пятницу по московскому времени - ИФ)", - заявил ведущий Fox News Трейс Галлахер в эфире выпуска новостей, датированного 31 июля по американскому времени.

В миреВ Белом доме заявили о работе над возвращением задержанных за рубежом американцевЧитать подробнее

Он отметил, что, по данным телеканала, это произойдет в рамках обмена заключенными.

Накануне некоторые западные СМИ писали о возможном обмене заключенных между Россией и другими странами, в том числе США. Однако официального подтверждения этой информации с какой-либо стороны не поступало.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Гершкович был приговорен 19 июля этого года Свердловским областным судом к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.

В последние дни в СМИ появилась информация об убытии из российских колоний ряда осужденных, ранее упоминавшихся в контексте возможного обмена заключенных.

США ФСБ Эван Гершкович The Wall Street Journal
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

Что случилось этой ночью: четверг, 1 августа

Фондовые индексы США завершили торги ростом на заявлениях Пауэлла

Фондовые индексы США завершили торги ростом на заявлениях Пауэлла

Пауэлл заявил, что Федрезерв может снизить ставку уже в сентябре

Пауэлл заявил, что Федрезерв может снизить ставку уже в сентябре
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху предупредил о "сложных днях" для Израиля

Нетаньяху предупредил о "сложных днях" для Израиля

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

Что произошло за день: среда, 31 июля

США объявили о заморозке помощи Грузии на сумму более $95 млн

США объявили о заморозке помощи Грузии на сумму более $95 млн

Шеф Пентагона пообещал содействие США Израилю в сфере безопасности

Шеф Пентагона пообещал содействие США Израилю в сфере безопасности

Латвия достроила заграждение на границе с Белоруссией

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });