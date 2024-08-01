Ограничения на полеты введены в Тегеране в преддверии прощания с Ханией

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Тегеране в четверг введены временные ограничения на полеты в преддверии траурной процессии, связанной с прощанием с убитым политическим лидером ХАМАС Исмаилом Ханией.

Уведомление, выпущенное Организацией гражданской авиации Ирана, ограничивает полеты в радиусе 2 км по окружности с центром в Тегеранском университете. Согласно уведомлению, ограничения будут действовать до 10:30 (10:00 по Москве) четверга.

Как сообщило агентство Mehr, похоронная процессия пройдет от Тегеранского университета до столичной площади Азади.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи возглавит заупокойную молитву в четверг утром, сообщает агентство PressTV.

Хания был убит рано утром в среду в Тегеране. В ХАМАС обвинили в нападении израильтян. Израиль пока не взял на себя ответственность за убийство Хании. При этом ранее в ХАМАС заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за произошедшее.