Трамп заподозрил, что сделка по обмену заключенными была невыгодной для США

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Экс-президент США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп доволен возвращением американских граждан домой в рамках сделки по обмену заключенными с Россией, однако ему интересно, было ли это сделано на выгодных Вашингтону условиях. Он заявил об этом Fox News.

"Как обычно, это была победа для России или любой другой страны, которая взаимодействует с нами. Но мы, по крайней мере, вернули наших сограждан домой, так что я не буду критиковать этот аспект", - сказал он.

Трамп отметил, что не знает деталей договоренностей, но все же полагает, что они не слишком выгодны его стране.

"Я понятия не имею, что они (власти США - ИФ) в этом случае сделали. Они объявили, что это очень сложная сделка. Обычно это способ сказать: "Мы заключили плохую сделку, и мы специально сделали ее сложной, чтобы никто ничего не понял", - сказал экс-президент.

Накануне Трамп призвал раскрыть детали сделки по обмену заключенными, который состоялся 1 августа в аэропорту Анкары.