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Байден заявил, что гордится успехом Харрис

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в пятницу заявил о радости в связи с тем, что вице-президент Камала Харрис добилась достаточного количества голосов делегатов от Демократической партии для официального выдвижения кандидатом в президенты на выборах 2024 года.

"Одним из лучших решений, что я сделал, было выбрать Камалу Харрис вице-президентом. Теперь она будет кандидатом от нашей партии, и я крайне горжусь этим", - написал он в соцсети X.

В миреХаррис набрала достаточно голосов для выдвижения кандидатом в президенты СШАХаррис набрала достаточно голосов для выдвижения кандидатом в президенты СШАЧитать подробнее

Ранее Associated Press (AP) сообщало, что Харрис уже получила большинство голосов. Тем не менее, подчеркивает АР, голосование завершится лишь в понедельник вечером.

В электронных бюллетенях, которые получили делегаты съезда Демократической партии, занесено лишь имя Камалы Харрис. Для официального выдвижения кандидатом в президенты ее должны были поддержать не менее 1976 делегатов.

По данным партии, 3923 делегата, представляющих различные регионы страны, ранее подали петицию с просьбой включить имя Харрис в бюллетень.

Таким образом официальное утверждение Харрис может пройти на две недели раньше Демократической конвенции (съезда), которая откроется 19 августа в Чикаго. Там также пройдет голосование, но оно уже будет носить чисто церемониальный характер.

Президент США Джо Байден 21 июля объявил о выходе из президентской гонки, однако продолжит выполнять обязанности президента до истечения срока полномочий и призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты Харрис.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

Джо Байден Камала Харрис США Демократическая партия
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