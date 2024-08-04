Главы МИД G7 призвали не допустить эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран-членов "Большой семерки" считают необходимым, чтобы все стороны конфликта на Ближнем Востоке проявили сдержанность и не допустили эскалации, сообщил в воскресенье глава МИД Италии Антонио Таяни.

"Мы призываем стороны, имеющие отношение к ситуации, воздержаться от любых инициатив, которые могут создать препятствия для диалога и привести к эскалации", - сказал Таяни, чья страна в настоящее время председательствует в G7.

Он отметил, что министры G7 "всерьез обеспокоены последними событиями, которые могут привести к более широкому региональному конфликту".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства ранее на этой неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте.