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Премьер Ирака заявил, что прекращение операции в Газе предотвратит эскалацию в регионе

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном связал предотвращение дальнейшей эскалации в ближневосточном регионе с прекращением кампании Израиля в секторе Газа, сообщило иракское информагентство INA.

Ас-Судани заявил Блинкену, что "предотвращение эскалации в регионе зависит только от прекращения агрессии против Газы, предотвращения ее распространения на Ливан, сдерживания и обуздания Нетаньяху и его правительства (...) от нападения на страны региона", пишет агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы премьера.

Ас-Судани и Блинкен также обсудили роль Ирака в нормализации обстановки и поддержании мира и стабильности. При этом Блинкен заявил, что "власти США хотели бы", чтобы Ирак принял более активное участие в контроле над ситуацией в регионе и предотвращении ее эскалации, говорится в сообщении.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте.

Ирак Мухаммед Шиа ас-Судани США Энтони Блинкен Ближний Восток сектор Газа
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