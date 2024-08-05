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Боррель предостерег Киргизию от нарушения санкций против РФ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ЕС рекомендует Киргизии не нарушать условия санкций против РФ, сообщил глава МИД страны Жээнбек Кулубаев.

"Во время последнего визита представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в Бишкек обсуждались в основном вопросы двустороннего сотрудничества. Поэтому основной разговор касался реализации "дорожной карты" сотрудничества. Они (власти ЕС - ИФ) также предупредили, чтобы не нарушались антироссийские санкции, эти разговоры были", - заявил Кулубаев в понедельник на брифинге.

По словам министра, визит Борреля в Бишкек был полезен тем, что обсуждались вопросы увеличения объемов торговли и увеличения транзитных возможностей.

Боррель нанес рабочий визит в Бишкек 3 августа.

ЕС Киргизия Жозеп Боррель
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