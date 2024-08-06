ЕК до 19 августа ждет ответа Венгрии об облегчении визового режима для россиян

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия до 19 августа будет ждать от Венгрии ответ на письмо с требованием разъяснить объявленное Будапештом упрощении визовой процедуры для граждан России и Белоруссии, сообщила представитель ЕК Анита Хиппер.

"Комиссар по внутренним делам Ильва Йохансон 1 августа направила венгерским властям письмо, в котором задан вопрос о масштабе применения этого визового режима. Нам нужно видеть, соответствует ли он праву ЕС. Кроме того, в приложении содержатся детальные вопросы. Мы по-прежнему ожидаем ответа венгерских властей. Контрольный срок назначен на 19 августа. Ответ пока не получен", - сказала на брифинге Хиппер.

"Россия - это угроза для безопасности Европейского союза, поэтому все инструменты, которые используются ЕС и государствами-членами, должны гарантировать безопасность союза в целом, - добавила она. - На Венгрию возложена обязанность проверять, соблюдаются ли условия въезда согласно статье 6 Шенгенского кодекса".

И более того, несмотря на обладание действующей визой или видом на жительство, должны применяться строгий контроль и проверка личности, когда поступают соответствующие предупреждения из шенгенской информационной системы.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намеревалась запросить у Венгрии разъяснений относительно объявленного упрощения въезда в страну для граждан России и Белоруссии.