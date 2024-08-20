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Брюссель рассчитывает на скорый ответ Венгрии по облегчению визового режима для россиян

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия не получила в установленный срок - 19 августа - объяснений от Венгрии в ответ на письмо ЕК с вопросами, касающимися объявленного Будапештом упрощения визовой процедуры для граждан РФ и Белоруссии, сообщила официальный представитель ЕК Анита Хиппер.

"Мы пока не получили ответа. Как мы понимаем, он готовится, и мы находимся в контакте с венгерскими властями. (...) Мы надеемся получить его очень быстро", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, еще рано делать выводы о последствиях позиции Будапешта для безопасности Шенгенского пространства.

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При этом Хиппер отметила, что Венгрия призвана уважать правила Шенгенского кодекса. "Требуется углубленный контроль (над пересекающими границы ЕС - ИФ), несмотря на наличие у них визы или действующего вида на жительство. Необходим еще контроль безопасности. То есть государства-члены должны выполнять свой долг", - объяснила представитель ЕК.

"Что касается России, которая представляет угрозу для Европейского союза, нужно иметь гарантии, что все инструменты на уровне ЕС, а также на уровне государств-членов учитывают безопасность Шенгенского пространства", - добавила Хиппер.

Ранее она сообщала журналистам, что "комиссар по внутренним делам Ильва Йохансон 1 августа направила венгерским властям письмо, в котором задан вопрос о масштабе применения этого визового режима".

Хиппер сказала, что в ЕК хотят понять, соответствует ли праву ЕС объявленный Будапештом облегченный визовый режим для граждан ряда государств, включая Россию и Белоруссию.

Венгрия ЕС РФ Еврокомиссия
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