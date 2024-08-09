Что произошло за день: пятница, 9 августа

Режим ЧС в Курской области, филиалы ТБанка за границей и выступление последнего российского спортсмена на ОИ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера. Устранение последствий профинансируют из бюджета РФ. Также в 8 районах Курской области связь и мобильный интернет временно сделали бесплатными. Во всем регионе введен режим автоматического аварийного межсетевого роуминга. Между тем перебои с мобильной связью и интернетом фиксируются в области из-за хакерских атак.

- В Курскую область выдвинуты вооружения и техника для наращивания сил, которые ведут активные боевые действия с украинскими подразделениями в Суджанском районе, сообщили в Минобороны РФ.

- Замглавы Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин частично признал вину по делу о взятке. Суд отклонил жалобу защиты и оставил его в СИЗО.

- Естественная убыль населения РФ за I полугодие увеличилась на 18% и составила 321 518 человек.

- Сбербанк в июле вдвое сократил выдачи ипотеки, до 208 млрд рублей. В июне показатель составлял 415 млрд рублей.

- "Газпром" не исключил дальнейшего роста цен на газ в Европе. Между тем Молдавия ввела превентивные меры из-за риска срыва поставок российского газа через Украину.

- ТБанк собрался открыть филиалы за рубежом и обратится за разрешением в ЦБ. Для международной экспансии группа ранее рассматривала три рынка в Юго-Восточной Азии.

- Россияне завершили выступление на Олимпиаде, завоевав одну медаль, - серебро в теннисе. В пятницу Захар Петров занял четвертое место в заплыве на 1000 м в соревновании гребцов на каноэ среди одиночников.