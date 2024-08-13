Что случилось этой ночью: вторник, 13 августа

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп заявил, что для США лучше поддерживать хорошие отношения с Путиным. По его мнению, Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын "находятся на вершине своей игры".

- Два американских сенатора призвали НАТО пригласить Украину в альянс в этом году. В своем заявлении они назвали вторжение ВСУ в Курскую область "смелым и блестящим" и призвали дальше наращивать военную мощь Киева.

- Грузовой корабль "Прогресс МС-26" отстыковался от МКС. Ожидается, что в 08:49 по Москве несгораемые элементы корабля упадут в Тихий океан.

- Средствами ПВО сбиты 14 БПЛА над Курской, Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщило Минобороны.