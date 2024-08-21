Китай за 7 месяцев снизил импорт муки из РФ почти на 32%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Китай в январе-июле 2024 года импортировал из РФ пшеничной и ржано-пшеничной муки на $15,39 млн, что на 31,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($22,42 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Таким образом, РФ сохранила второе место на рынке муки Китая после Японии, поставки из которой составили $16,32 млн.

В январе-июле Китай импортировал муку из 16 стран (из 13 стран по итогам первого полугодия). Топ-3 поставщиков замыкает Франция ($6,47 млн).

РФ добивается разрешения на поставки в Китай и ржаной муки. Согласно распоряжению правительства РФ от 15 августа 2024 года (опубликовано на официальном портале правовой информации), принято предложение Минсельхоза, согласованное с МИДом РФ, по проведению переговоров о подписании протокола между Россельхознадзором и ГТУ КНР о соблюдении инспекционных и карантинных требований к ржаной муке, экспортируемой из РФ в Китай. Аналогичное распоряжение правительства касается и переговоров по подписанию протокола по поставкам манной крупы из РФ.

Как правило, подписание таких соглашений означает открытие рынка для российской продукции.

Как сообщалось, в 2023/2024 сельхозгоду РФ экспортировала рекордные 1,1 млн тонн муки. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), основными покупателями, кроме Китая, были Ирак и Афганистан.

По оценке ИКАР, в этом сельхозгоду экспорт может снизиться до 550 тыс. тонн.