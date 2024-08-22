ЕК изучит ответ Венгрии на вопросы о визовых программе для россиян

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии подтвердили, что получили ответ Будапешта на письмо ЕК с просьбой объяснить объявленное Венгрией упрощение визовой процедуры для граждан России и Белоруссии.

"Мы только что получили это письмо. Мы проверяем соответствие программы (выдачи рабочих виз "Национальная карта" - ИФ) законодательству ЕС и обязательствам Венгрии в его рамках", - сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анита Хиппер.

На вопрос о времени, которое может занять этот анализ, глава службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер ответил: "Мы никогда не спекулируем на тему о подобных сроках".

Накануне европейские СМИ со ссылкой на письмо главы МВД Венгрии Шандора Пинтера сообщали, что программа "Национальная карта" по смягчению визовых ограничений для россиян и белорусов будет включать такую же проверку на безопасность, как и для всех граждан третьих стран, въезжающих в ЕС.

В июле Будапешт расширил иммиграционную программу "Национальная карта", включив в нее дополнительно граждан ряда стран, в том числе россиян и белорусов. Владельцу такой карты будет разрешено работать в Венгрии и привозить в страну свою семью. По заверению венгерского министра, национальная карта будет выдаваться с учетом всех рисков безопасности.

Член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон 1 августа направила венгерским властям письмо, в котором был задан вопрос о масштабе применения облегченного визового режима и запрошены соответствующие подробности.

Комментируя этот шаг Еврокомиссии, Хиппер заявила 20 августа: "Что касается России, которая представляет угрозу для Европейского союза, нужно иметь гарантии, что все инструменты на уровне ЕС, а также на уровне государств-членов, учитывают безопасность Шенгенского пространства".

"Национальная карта" будет выдаваться также гражданам Украины и Молдавии.