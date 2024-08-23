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Что произошло за день: пятница, 23 августа

Заложники в волгоградской колонии, новые санкции и ограничения в ЕГЭ по русскому языку

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Заключенные захватили заложников в волгоградской колонии. Были захвачены восемь сотрудников учреждения и четверо осужденных. Как сообщили в Росгвардии, снайперы нейтрализовали четверых захватчиков. Погибли четверо сотрудников колонии, также среди сотрудников ФСИН есть пострадавшие. Пострадали четверо осужденных. Возбуждено уголовное дело о захвате заложников и о дезорганизации работы колонии.

- США ввели санкции против примерно 400 физических и юрлиц в связи с событиями на Украине. В частности, ЦАГИ и его гендиректор включены в SDN-list США; под ограничения попали СПГ-танкеры, юрлица, связанные с "Арктик СПГ 2", компания Novatek China Holdings. Также санкции наложены на АО "Норильский горно-металлургический комбинат им. Завенягина", "дочку" МТС в сфере кибербезопасности MTS Red и др.

- Пятеро обвиняемых в беспорядках в аэропорту Махачкалы получили до девяти лет колонии. Всего в октябре 2023 года был задержан 201 человек, в отношении 155 были составлены административные протоколы.

- Возобновляется конвертация иностранных депозитарных расписок в акции крупнейших компаний РФ. Возможность проведения транзакций продлится до 20 сентября 2024 года.

- Энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети из-за выявленного дефекта на турбине. После устранения неисправности на турбине энергоблок будет подготовлен к включению в сеть и выведен на номинальную мощность.

- В сентябре в Думу внесут законопроект о запрете массовых спам-звонков. Документ подготовлен Минцифры.

- На ЕГЭ-2025 по русскому языку нельзя будет ссылаться на комиксы и компьютерные игры. Ранее такой же запрет был опубликован в проектах Основного госэкзамена 2025 года по русскому языку.

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