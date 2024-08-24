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Трамп намерен в случае победы на выборах создать комиссию по расследованию политических убийств

Трамп намерен в случае победы на выборах создать комиссию по расследованию политических убийств
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном митинге
Фото: AP/TASS

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на пост главы государства от Республиканской партии, в случае победы на выборах планирует создать независимую президентскую комиссию по расследованию покушений на убийство и убийств, о чем он сам объявил на предвыборном митинге в Аризоне.

По его словам, он поручит комиссии обнародовать все оставшиеся документы, относящиеся к убийству бывшего президента Джона Кеннеди, а также "проведут тщательный анализ нападения, совершенного в прошлом месяце", имея в виду покушение на него на митинге в Пенсильвании.

СМИ обращают внимание, что это заявление Трамп сделал в присутствии Роберта Кеннеди-младшего, который после отказа от продолжения президентской гонки в качестве независимого кандидата заявил о поддержке экс-президента и присоединился к нему на митинге в Аризоне.

"Он потерял отца и дядю, служа нашей стране, а сам Бобби (Роберт Кеннеди - ИФ) неоднократно подвергался угрозам своей безопасности в ходе своей предвыборной кампании", - сказал Трамп, добавив: "Это дань уважения Бобби".

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

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Дональд Трамп США
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