В Таиланде жертвами наводнений и оползней стали 22 человека

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - На севере Таиланда в последние дни в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, погибли не менее 22 человек, пишет Bangkok Post.

Еще 19 человек пострадали. Кроме того, более 30 тысяч семей были вынуждены покинуть свои дома.

Затяжные проливные дожди привели к сильным наводнениям в пяти северных провинциях Таиланда. Кроме того, власти предупредили о риске возникновения новых наводнений еще в десятках провинций на севере и северо-востоке страны.

Они отметили, что из-за ливней может подняться уровень воды в одной из крупнейших рек Таиланда Чаупхрая, протекающей, в частности, через столицу страны Бангкок.

Ранее российское генконсульство сообщило, что супружеская пара из России погибла в результате оползня на острове Пхукет 23 августа. Bangkok Post сообщает, что всего на острове погибли 13 человек - двое россиян, девять гастарбайтеров из Мьянмы и две гражданки Таиланда.