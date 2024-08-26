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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:32

У президента Молдавии Майи Санду диагностировали COVID-19

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду сообщила в понедельник, что заболела COVID-19.

"К сожалению, я не смогу принять участие в мероприятиях (приуроченных к отмечаемому 27 августа Дню независимости Молдавии - ИФ), которые состоятся сегодня и завтра. К сожалению, у меня диагностировали COVID-19. Я чувствую себя хорошо, у меня нет других симптомов, но я чувствую себя более уставшей, чем обычно", - сказала Санду в видеообращении в соцсетях.

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Она сообщила, что останется в изоляции на протяжении нескольких дней.

В последние две недели в Молдавии резко возросло количество случаев заражения COVID-19. С 12 по 18 августа рост превысил 60%. Пресс-служба Национального агентства общественного здоровья сообщила, что за неделю в республике зарегистрировано 2213 случаев заболевания этим вирусом. Институт скорой помощи рекомендовал гражданам носить защитные маски в общественных местах.

Молдавия Майя Санду COVID-19 коронавирус
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