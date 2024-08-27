Неформальные контакты с Ираном предотвратили разрастание конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Неофициальные каналы связи между рядом стран, включая Иран, сыграли ключевую роль в сдерживании масштабов конфликта между Израилем и движением "Хезболла", сообщает издание The National со ссылкой на ряд источников в арабских странах.

"Египетская и катарская дипломатия играла большую роль (...) Письменных договоренностей нет, но конечно, есть согласованные рамки, которые не дадут региону погрузиться в ад. Ответные меры "Хезболлы" были выверены, они соответствовали этому необъявленному консенсусу", - сказал собеседник газеты в Бейруте.

По словам источников, обмен информацией с Тегераном возрос на фоне переговоров по Газе. После гибели главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра контакты между Ираном, Египтом, Катаром, Иорданией, Ливаном и Турцией тоже активизировались. По словам источников, в частности, египетские официальные лица напрямую связывались с иранскими по палестинской проблеме, что является редкостью. Кроме переговоров про Газе, Каир обсуждает с Тегераном атаки йеменских повстанцев-хуситов на морские пути в Красном море.

"Египет хотел иметь больше времени после неудачи очередного раунда переговоров в Дохе. Он хотел гарантировать: региональная обстановка не будет оказывать давление на переговоры. Как кажется, иранцы прислушались, но в обмен на более весомую роль в палестинском вопросе", - отметил источник.

"Иран - ведущий закулисный игрок в переговорах по Газе. Это стало еще важнее после убийства Исмаила Хании, потому что оно произошло в Тегеране", - объяснил он.

Кроме того, он сказал, что потенциальная сделка между Израилем и движением ХАМАС уже не один месяц является предметом непубличных и непрямых переговоров США и Ирана, которые идут при посредничестве Омана.

Накануне премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани прибыл на переговоры в Иран.

В минувшее воскресенье Израиль нанес массированный упреждающий удар по позициям движения "Хезболла" в Ливане. В свою очередь в "Хезболле" объявили о запуске по Израилю 320 реактивных снарядов и десятков беспилотников. Обе стороны заявляли об успехах их военных акций.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы.