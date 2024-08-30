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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

RTX получила заказ на $1 млрд на модернизацию сенсоров в истребителях F-22

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Американская RTX Corp. (ранее Raytheon Technologies) получила от Минобороны США заказ на модернизацию сверхзвуковых истребителей F-22, говорится в сообщении ведомства.

Заказ на сумму до $1,05 млрд предусматривает улучшение сенсоров в этих самолетах.

Работы по модернизации будут осуществлены на площадке компании в Техасе и продлятся до мая 2029 года.

Акции RTX дешевеют на 0,3% на предварительных торгах в пятницу. С начала года капитализация компании подскочила на 45% до $162,7 млрд.

RTX Raytheon Technologies F-22 США
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