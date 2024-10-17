Нидерланды выделят 271 млн евро на закупку артснарядов для Украины

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф объявил о решении выделить 271 млн евро на приобретение артиллерийских снарядов для Украины. Он написал об этом в соцсетях.

"Таким образом, мы помогаем Украине поддерживать запасы боеприпасов в 2025 году и помогаем европейской оборонной промышленности продолжать наращивать производство", - объяснил он.

На прошлой неделе министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что Амстердам поставил Киеву первую партию обещанных Украине истребителей F-16.

В сентябре Схооф объявил о выделении Украине пакета помощи в размере более 200 млн евро для защиты и восстановления энергетической инфраструктуры.