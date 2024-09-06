Польша заочно обвинила трех белорусов в принудительной посадке рейса Ryanair в Минске

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Национальная прокуратура Польши предъявила обвинение трем гражданам Белоруссии за принуждение польского самолета к посадке в Минске в 2021 году, сообщило в пятницу агентство PAP.

Как сообщили агентству представители прокуратуры, "в ходе расследования получены доказательства, позволяющие предъявить трем гражданам Беларуси обвинение в захвате управления польским самолетом, летевшим из Афин в Вильнюс 23 мая 2021 года, и принуждении пилотов совершить вынужденную посадку в аэропорту Минска".

Уточняется, что речь идет о бывшем генеральном директоре государственного предприятия "Белаэронавигация" Леониде Чуро, начальнике смены контроля Евгении Цыганове, а также неназванном высокопоставленном офицере КГБ Белоруссии, упомянутом под именем "Андрей А.М.".

"В ближайшие дни прокурор обратится в суд с просьбой выдать европейские ордера на арест и попросит Интерпол начать розыск с красным уведомлением", - добавили там.

Сообщается, что "подозреваемые не проживают в Польше, поэтому прокурор не смог огласить предъявленные им обвинения. Поэтому прокурор обратился в суд с ходатайством о применении предварительного заключения с целью начала процедуры национального и международного розыска. 4 сентября этого года суд удовлетворил ходатайство прокурора и применил к подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца со дня задержания".

23 мая 2021 года в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Воздушное судно принадлежит польской авиакомпании Buzz, входящей в ирландский холдинг Ryanair. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Были задержаны летевшие этим рейсом один из создателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Роман Протасевич был приговорен к восьми годам колонии, Софию Сапегу приговорили к шести годам колонии. Позже оба были помилованы президентом Белоруссии Александром Лукашенко.