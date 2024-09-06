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Испания объявила об отправке на Украину ЗРК HAWK

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Испании Маргарита Роблес в пятницу на встрече группы формата "Рамштайн" объявила об отправке Украине батареи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) HAWK, говорится в сообщении на сайте правительства Испании.

"Роблес заявила о немедленной отправке полной батареи ЗРК HAWK", - сообщили в испанском правительстве.

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Как отметили в правительстве, шесть пусковых установок, входящих в эту батарею, уже доставлены в Польшу.

В августе Роблес заявила, что Мадрид планирует продолжить оказание поддержки Киеву. При этом министр отметила, что Мадрид поставляет Киеву "материалы не наступательного, а оборонительного характера".

Группа формата "Рамштайн" объединяет страны, оказывающие военную помощь Украине.

Испания Украина
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