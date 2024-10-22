Орбан призвал создать пункты регистрации мигрантов за пределами ЕС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Словакии Робертом Фицо предложил создать условия для размещения искателей убежища за пределами Евросоюза, сообщает Associated Press (AP).

"Орбан предложил создать финансируемые и управляемые Евросоюзом "точки притяжения" в Северной Африке и других регионах для содержания в них искателей убежища до тех пор, пока их ходатайства о международной защите не будут одобрены", - информирует AP.

"Те, кто хочет приехать в Европу, могут собраться там и подать оттуда свои заявления, которые мы рассмотрим. Те, кому мы позволим приехать в Европу, смогут приехать, а те, кого мы не пустим, останутся в этих точках. (...) Все другие решения неэффективны", - заявил Орбан.

Фицо в свою очередь предложил ЕС возвести физические барьеры на внешних границах.

"ЕС необходимо принять новый миграционный пакт, который учитывает то, что еще не регулируется законами, например, депортацию", - добавил премьер Словакии.

В совместном заявлении, принятом по итогам встречи, Орбан, Вучич и Фицо подчеркнули, что нелегальная миграция "является серьезной проблемой, подпитываемой геополитической нестабильностью, растущими конфликтами и социальным неравенством в непосредственной близости от Европы".