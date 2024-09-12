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Южная Корея, США и Япония осудили произведенный КНДР запуск баллистических ракет

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Представители Южной Кореи, США и Японии по ядерным вопросам в четверг обсудили по телефону последний запуск Северной Кореей баллистических ракет малой дальности, сообщает МИД Южной Кореи.

В миреКНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моряЧитать подробнее

Генеральный директор министерства иностранных дел Республики Корея по ядерным вопросам Северной Кореи Ли Чжун Иль поделился оценками последнего запуска ракет, произведенного КНДР, со своими американским и японским коллегами Сетом Бейли и Акихиро Окоти.

Отмечается, что три стороны осудили запуск ракеты как явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и согласились, что это представляет серьезную угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове и за его пределами.

Участники переговоров договорились продолжать тесную координацию своих действий в ответ на провокации Севера на основе прочного альянса Южной Кореи и США, а также трехстороннего партнерства с участием Японии.

Телефонные переговоры состоялись через несколько часов после того, как Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

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