Южная Корея, США и Япония осудили произведенный КНДР запуск баллистических ракет

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Представители Южной Кореи, США и Японии по ядерным вопросам в четверг обсудили по телефону последний запуск Северной Кореей баллистических ракет малой дальности, сообщает МИД Южной Кореи.

Генеральный директор министерства иностранных дел Республики Корея по ядерным вопросам Северной Кореи Ли Чжун Иль поделился оценками последнего запуска ракет, произведенного КНДР, со своими американским и японским коллегами Сетом Бейли и Акихиро Окоти.

Отмечается, что три стороны осудили запуск ракеты как явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и согласились, что это представляет серьезную угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове и за его пределами.

Участники переговоров договорились продолжать тесную координацию своих действий в ответ на провокации Севера на основе прочного альянса Южной Кореи и США, а также трехстороннего партнерства с участием Японии.

Телефонные переговоры состоялись через несколько часов после того, как Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.