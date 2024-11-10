Принцесса Уэльская впервые появилась на крупном мероприятии после химиотерапии
Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) впервые посетила крупное мероприятие после окончания курса химиотерапии, пишет британская газета Daily Mail.
Супруга принца Уильяма появилась в Альберт-холле на фестивале, посвященном Дню памяти павших. Как уточняет Daily Mail, Кэтрин была одета в черное платье и выглядела бодрой.
Сообщается, что в Альберт-холле также присутствовал король Великобритании Карл III, который тоже проходит лечение от рака.
В сентябре стало известно, что принцесса Уэльская вернулась к работе после химиотерапии. Она провела в Виндзорском замке первую рабочую встречу - с Королевским фондом принца и принцессы Уэльских, сообщила пресс-служба королевской семьи.